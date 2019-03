0.00 Aerei, Trump nomina Dickson a guida Faa Il presidente Usa Trump ha nominato un ex manager di Delta Air Lines, Dickson, alla guida della Faa (Federal Aviation Administration), l'autorità Usa per l' aviazione, travolta da critiche dopo l'incidente che ha coinvolto il Boeing 737 Max della Ethiopian Airlines. Mentre la maggioranza dei Paesi al mon- do ha immediatamente messo a terra i Boeing 737 Max avviando inchieste,l'am- ministrazione Trump ha tergiversato, a- prendo solo oggi un dossier sull'acca- duto. La nomina di Dickson dovrà essere confermata dal Senato.