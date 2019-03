4.44 Sindaco di Londra:Trump non va rieletto Il sindaco di Londra Sadiq Khan torna all'attacco di Donald Trump esortando i cittadini americani a non rieleggerlo. In un'intervista ad Advertising Week Europe, Khan, del Labour Party e primo musulmano sindaco di Londra, sottolinea come l'elezione del presidente Usa sia di portata globale, con impatti in tutto il mondo. "Quello che succede in America conta per il resto del mondo", ha dichiarato Khan esortando coloro che si sono astenuti nel 2016 a votare per non confermare Trump alla Casa Bianca.