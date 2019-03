17.45 Fmi: possibile contrazione Pil italiano L'Italia è in recessione e in questo trimestre l'economia potrebbe registra- re una nuova contrazione. Lo ha detto il vice direttore generale del Fmi, David Lipton, a Lisbona. Poi ha evidenziato,riferisce Bloomberg, le "evidenti vulnerabilità" che hanno lasciato il Paese impreparato a fronte dei rischi che gravano sulla Ue, dal rallentamento della crescita all'impat- to del protezionismo e della Brexit. E all'Europa: "Deve superare le carenze politiche che potrebbero esacerbare la prossima crisi quando arriverà".