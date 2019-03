9.32 Brunei, rischio lapidazione omosessuali In Brunei, a partire dal prossimo 3 aprile, omosessuali e adulteri rischia- no la lapidazione. Il piccolo Stato islmico ha introdotto la pena come par- te dell'attuazione del nuovo codice pe- nale basato sulla sharia. Lo riferisce il Guardian. I cittadini saranno soggetti a una se- rie di leggi draconiane, che includono anche l'amputazione di una mano e di un piede in caso di furto. Tutto parte da una direttiva del sultano. Al trono dal 1967, è uno dei leader più ricchi del mondo con circa 20 miliardi di dollari.