13.25 Consulenza a San Marino, indagato Gozi Sandro Gozi, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio nei governi Renzi e Gentiloni, nonché candidato al- le prossime europee con la lista 'En Marche' di Macron, è indagato a San Ma- rino per una presunta consulenza 'fan- tasma' da 220 mila euro. Gozi dice di non avere avuto alcuna co- municazione e parla di consulenza rego- lare, "Informazioni fatte circolare per screditarmi dopo candidatura europea". Indagata anche la presidente della ban- ca centrale di San Marino, Tomasetti.