0.03 Mattarella: Italia si stringe a Francia "Angoscia" è stata espressa dal capo dallo Stato Mattarella per l'incendio devastante alla cattedrale di Notre- Dame: "Tesoro storico che nei secoli ha custodito un eccezionale patrimonio artistico di immenso significato per la Francia, per l'Europa e per la cultura del mondo". Così il presidente della Repubblica in un messaggio al presidente francese Ma- cron. "L'Italia intera si stringe con sincera amicizia e vivissima partecipa- zione al popolo francese.