20.02 Onu lancia allarme rifiuti elettronici Il mondo sta per essere travolto da "uno tsunami di rifiuti elettronici", al ritmo di 50 milioni di tonnellate l'anno. E' l'allarme dell'Organizzazio- ne internazionale del lavoro delle Na- zioni Unite. Ad oggi solo il 20% dei rifiuti elet- trici ed elettronici viene smaltito tramite canali di riciclaggio ufficia- li,eppure il loro valore รจ stimato in- torno ai 55 mld di euro.Servono,dunque, misure urgenti,sottolinea l'organizza- zione, per migliorare la gestione delle scorie tossiche di questi rifiuti.