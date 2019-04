11.30 Pasquetta bagnata per molti italiani SarĂ un pic-nic bagnato per una parte dei 20milioni di italiani che andranno a trascorrere la Pasquetta fuori casa. Temporali e forte vento soprattutto sul Centro-Sud e in particolare in Umbria, Lazio, Campania, Basilicata e Puglia. Anche le isole,Sicilia e Sardegna, sa- ranno colpite dalle mareggiate.Le raf- fiche di vento hanno portato alla so- spensione della circolazione ferrovia- ria sulla linea Messina- Palermo. Fermi i collegamenti con le Eolie.