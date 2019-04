15.18 Unicef:+300% casi morbillo in tre mesi Aumentano i casi di morbillo nel mondo. Nei primi tre mesi dell'anno sono stati segnalati più di 110 mila casi,il 300% in più rispetto allo stesso periodo del 2018. Lo riferisce l'Unicef che rileva anche che nel 2017 sono morte per il morbillo 110 mila persone, per lo più bambini,pari al 22% in più rispetto al 2016. Nella classifica dei Paesi ricchi che registrano più casi di bambini non vac- cinati l'Italia è al 5° posto con 435.000 bimbi non vaccinati.Al 1° posto Usa, seguiti da Francia e Regno Unito.