4.25 Facebook studia pagamenti in bitcoin Facebook sta pianificando un sistema di pagamento basato su criptovaluta che potrebbe essere utilizzato da miliardi di utenti in tutto il mondo. Lo rivela il Wall Street Journal. Il sistema sarebbe basato su una moneta digitale simile al bitcoin, ma con la sostanziale differenza che avrebbe un valore stabile.Le criptovalute, invece, sono suscettibili a fluttuazioni molto significative.Questo sistema potrebbe fare cncorrenza alle carte di credito perché non imporrebbe alcuna commissio- ne.