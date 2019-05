11.45 Maltempo e freddo, neve oltre 600 metri L'ondata di maltempo e freddo non si è fatta attendere: ha già colpito il nord Italia e progressivamente si spinge verso il centro e il sud con un drasti- co calo delle temperature. Una bufera si è abbattuta sul lago di Garda con raffiche di vento a 100 km orari con decine di alberi abbattuti. Vento, pioggia e allagamenti anche a Lecco e provincia. Su tutto l'arco al- pino nevica oltre i 600 metri: chiusi per sicurezza alcuni passi dolomitici. Attesa la neve anche in Abruzzo.