12.29 Papa: da Madre Teresa grido per ultimi Papa Francesco a stretto contatto con i fedeli a Skopje ha stretto le mani a tutti. Nel memoriale di Madre Teresa ha così pregato: "Dio, padre di misericor- dia e di ogni bene, ti ringraziamo per il dono della vita e del carisma di Santa Madre Teresa". E ancora:"Nella tua immensa provvidenza l'hai chiamata a dare la testimonianza del tuo amore tra i più poveri dell'In- dia e del mondo. Lei ha saputo fare del bene ai più bisognosi. Ha riconosciuto in ogni uomo e donna il volto di tuo figlio".