Caltanissetta,M5S al 60% verso vittoria Il Movimento 5 Stelle dopo aver conqui- stato Castelvetrano, in provincia di Trapani, si avvia verso la vittoria a Caltanissetta con il sindaco pentastel- lato, Roberto Gambino. Unico capoluogo di provincia al voto in questa tornata di ballottaggi in Sici- lia, il candidato del M5S ad oltre la metà dei seggi scrutinati sfiora il 60%, contro il 40% dello sfidante del centrodestra Michele Giarratana.