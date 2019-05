10.38 Consumi,divario spesa Nord-Sud aumenta Nel 2018 le famiglie lombarde hanno speso in media 33.621 euro, ben 14 mila in più di quelle calabresi. Il dato è dell'Ufficio economico Confesercenti sui consumi delle famiglie nelle regio- ni italiane. La Calabria è la regione più in soffe- renza con una spesa media delle fami- glie di 19.911 euro l'anno, quasi 5.800 euro in meno della media nazionale (28.251). Ma è tutto il Sud a mostrare, consistentemente, budget familiari più ristretti del Nord. Dopo la Calabria, Sicilia e Basilicata,poi la Campania.