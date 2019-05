21.48 Lombardia, esonda fiume e allaga case Dopo la tempesta che ha messo in ginoc- chio le province di Bergamo e Brescia, le piogge hanno fatto esondare il tor- rente Quisa. Case e strade allagate in zona Valbrem- bo. Il nubifragio ha sferzato in parti- colare i quartieri di Bergamo:Longuelo, Fontana, Castagneta, Valbrembo e Pala- dina. Vigili del fuoco impegnati in nu- merosi interventi per gli allagamenti. Allagamenti anche nel Pavese e nel Man- tovano. Allerta gialla in molte zone della penisola, da Nord e Sud, comprese le isole Sicilia e Sardegna.