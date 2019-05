FALQUE: "GETTATE BASI PER IL FUTURO" "E' stata una grandissima stagione, ci dispiace per non essere riusciti a rag- giungere l'Europa,ma 63 punti sono dav- vero tantissimi". Parole di Iago Fal- que sicuro che "gettiamo le basi per il prossimo anno". L'attaccante di Mazzar- ri è stato ancora una volta protagoni- sta dell'ultima vittoria di stagione, 3-1 sulla Lazio, con un gol come sette giorni prima a Empoli: "Sono felice di aver chiuso al meglio. Continueremo il prossimo anno ancora più forti". Adem Ljajic resterà in Turchia. Per il serbo, che ha realizzato 9 reti in 32 gare, è scattato l'obbligo di riscatto da parte del Besiktas per 6 milioni. 290 Schedine 229 Brevi calcio