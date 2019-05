8.05 Louvre in sciopero: troppi visitatori Il Louvre a Parigi è stato chiuso per sciopero lunedì e oggi l'orario d'aper- tura dipenderà dall'esito dell'assem- blea dei lavoratori.I dipendenti denun- ciano condizioni di lavoro insostenibi- li per il numero record di visitatori che nel 2018 sono stati 10,2 milioni.Il Louvre"sta soffocando-lamenta il sinda- cato- e sebbene gli ospiti siano saliti del 20% dal 2009, il palazzo non è cre- sciuto,e la situazione è insostenibile" Il personale del museo più visitato del mondo, per contro, è in calo, da 2.161 dipendenti nel 2009 a 2.005 nel 2018.