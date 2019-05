21.54 Tensioni FI,Berlusconi convoca riunione "Assisto con sconcerto ad una ridda di dichiarazioni che nulla hanno a che ve- dere con la politica. Improperi, attac- chi personali, la voglia di gettare di- scredito sui validi collaboratori che ho scelto personalmente". Così in una nota Berlusconi, che convoca per domani "una riunione di confronto"interno a FI "Tuttavia-avverte- non intendo tollera- re che questo confronto possa trasfor- marsi in una dialettica tra antipatie eccessive ed egoismi personali"."FI non ha nemici,solo avversari e questi sono al di fuori del movimento".