19.33 Addio dado Knorr,se ne va in Portogallo Il più famoso dei dadi da cucina lascia l'Italia. La Unilever, una delle più grandi multinazionali del mondo, diven- tata proprietaria del marchio 'Knorr' nel 2000, ha deciso di lasciare lo sta- bilimento di Sanguinetto (Verona) e de- localizzare la produzione in Portogallo Proclamato lo sciopero dei lavoratori, ridotti da 161 attuali a 76. Unilever Italia spiega che la decisione è causa delle difficoltà, a livello italiano ed europeo del settore dei dadi da brodo tradizionali, che hanno portato a una riduzione di oltre il 10% in due anni.