7.25 Mafia Foggiana, arresti in 10 province Blitz della Polizia contro le famiglie mafiose della provincia di Foggia.Arre- state decine di persone appartenenti o legate alle famiglie operanti a San Se- vero (FG). Arresti eseguiti in Puglia e nelle province di Milano, Rimini, Fer- mo, Ascoli Piceno, Campobasso, Pescara, Teramo, Napoli e Salerno. Associazione mafiosa,estorsione,tentata estorsione, traffico di droga, spaccio, danneggiamento, reati in materia di ar- mi,lesioni personali e tentato omicidio aggravati dalle finalità mafiose, i reati contestati a vario titolo.