11.03 C.Conti: P.Beretta,Garavaglia chiarisca Danno erariale, per un valore compreso tra 2 e 13 milioni di euro e danno da locazione per oltre 6 mln: li ipotizza la Procura della Corte dei Conti lom- barda per la "vendita sottoprezzo" e la locazione di Palazzo Beretta, a Milano. Dell'operazione si occupò,con altri, il viceministro leghista all'Economia Ga- ravaglia, che ha ricevuto un 'invito a dedurre',perché possa presentare le sue deduzioni ed eventuali carte per chia- rire. Per il Pg, Garavaglia ebbe "ruolo propulsivo" e fu "regia" della vicenda, "pressando per concludere la vendita".