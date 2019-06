10.13 Confindustria: governo cambi agenda Basta con il "contratto di governo".L' agenda va cambiata e le priorità devono essere crescita dell'economia e lavoro, soprattutto giovanile.Così il leader di Confindustria,Boccia, intervistato su Repubblica, chiede al governo di uscire dalla campagna elettorale permanente. 'No' ai minibot perché aumentano il de- bito, e sì a un credibile piano a medio termine da presentare con la prossima legge di Bilancio per evitare la proce- dura di infrazione da parte Ue.Bisogna "passare dal contratto di governo a una visione e una strategia per il Paese.