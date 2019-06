19.02 Vaticano: su gender no a pensiero unico Garantire libertà alle famiglie sull'e- ducazione sessuale nelle scuole, consi- derando "la legittima aspirazione delle scuole cattoliche a mantenere la pro- pria visione della sessualità". Così il Vaticano sulla questione del gender. "Uno Stato democratico non può ridurre l'educazione a un pensiero unico". Emergono "possibili punti d'incontro" nella "apprezzabile lotta contro di- scriminazioni,bullismo,violenza". Ma si ribadisce che la differenza sessuale uomo-donna è provata dalla scienza, non può essere una "scelta arbitraria".