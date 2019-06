15.05 Tria:nostro interesse evitare azione Ue "L'atteggiamento del governo sarà co- struttivo, ribadiremo le nostre ragioni agli altri Paesi europei" e "cercheremo di trovare un ragionevole punto d'in- contro". Lo ha detto il ministro Tria nell'informativa sull'eventuale proce- dura d'infrazione Ue alla Camera. "Pur rimanendo convinti che le regole Ue devono essere migliorate è nel no- stro interesse trovare un accordo per evitare la procedura d'infrazione",con- tinua. Poi ricorda che "è interesse del governo normalizzare" lo spread per "una vera ripresa dell'economia".