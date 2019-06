15.28 Banche, Anac: ristori per 44,4 mln La Camera arbitrale dell'Anac ha com- pletato l'esame delle istanze di arbi- trato giunte dai titolari di bond su- bordinati emessi dalle banche poste in liquidazione (Banca Etruria, Banche Marche,CariFerrara e CariChieti). Su 1.770 richieste di arbitrato pervenute, quelle che presentavano i requisiti ri- chiesti dalla normativa (e quindi valu- tabili) sono state 1.685, l'80% delle delle quali รจ stato accolto (1.357). Rispetto a una richiesta globale di 78,2 mln sono stati stabiliti ristori per 44,4 mln di euro (56,8%).