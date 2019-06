14.50 Sea Watch,capitana:entriamo a Lampedusa "Ho deciso di entrare in porto a Lampe- dusa. So cosa rischio ma i 42 naufraghi a bordo sono allo stremo. Li porto in salvo". Lo annuncia Carole Rakete, ca- pitana della Sea Watch 3, con a bordo 43 migranti al largo della Sicilia. "In 14 giorni nessuna soluzione politi- ca e giuridica è stata possibile,l'Eu- ropa ci ha abbandonati", aggiunge. En- triamo, dice la Ong in un tweet, "non per provocazione ma per necessità, per responsabilità". La Corte di Strasburgo ha detto no alla sbarco. La nave sta- rebbe già entrando in acque italiane.