10.22 Campania,saldi al via.Lunedì in Sicilia Iniziati i saldi estivi.Ieri hanno avu- to il via in Campania, lunedì sarà la volta della Sicilia, martedì della Ba- silicata e da sabato 6 luglio lo shop- ping scontato sarà possibile anche nel- le restanti Regioni italiane. Nel 2019 per l'acquisto di capi sconta- ti ogni famiglia spenderà in media poco meno di 230 euro, circa 100 euro pro capite, per un valore complessivo di 3,5 miliardi di euro, secondo quanto sostiene l'Ufficio studi di Confcommer- cio.