20.44 Cortina,fiamme:esplodono reperti guerra Vasto incendio sui monti di Cortina d'Ampezzo (BL), a 600 mt di altitudine tra la Croda de R'Ancona e Zuoghi. "Stiamo intervenendo con tutti i mezzi regionali, i volontari antincendi bo- schivi di Auronzo, tecnici dei Servizi Forestali e di Protezione civile e i Vigili del fuoco" dice l'assessore alla Protezione civile del Veneto. "Una si- tuazione delicata, perché le fiamme so- no in un'area dove ci sono reperti bel- lici" e "due sono già esplosi, non si può escludere che la cosa si ripeta".