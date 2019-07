8.53 Ue,Conte: su nomine prevalga equilibrio "Darò il mio convinto contributo perché in Europa non s'imponga un asse su un altro,ma si trovi il giusto equilibrio" Così il premier Conte, in vista della nuova riunione a Bruxelles per le nomi- ne ai vertici. "Si metta al centro la crescita,evitando l'austerity e il pri- mato della finanza". "I dati certificano la solidità della nostra economia.Migliorano i conti pub- blici,il deficit è in calo,aumentano le entrate, diminuisce la disoccupazione e crescono gli occupati",sottolinea Conte "Andiamo avanti. Io tifo Italia!"