16.54 Tria:evitata procedura,ma ancora sforzi "Non è stato facile trovare l'intesa con Bruxelles. Ma ci siamo riusciti grazie a un grosso sforzo" che "non ha richiesto una manovra correttiva ma ci ha comunque evitato la procedura di in- frazione per debito eccessivo". Così il ministro dell'Economia, Tria. Questo risultato non è frutto di un mi- racolo ma di una "politica prudente della finanza pubblica", rivendica. Poi ammonisce:"La sfida non è finita. Dob- biamo concentrare gli sforzi per prose- guire su questa strada virtuosa" e "au- mentare il potenziale di crescita".