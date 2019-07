05.11 Maltempo, allerta gialla in 7 regioni E' allerta gialla in sette regioni per piogge e temporali:Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia Romagna,Marche, Piemonte e Toscana. Una vasta perturbazione favorirà, oggi, sul Nord una nuova fase di maltempo, anche di forte intensità. E da stasera le condizioni meteorologiche peggiore- ranno anche sulle regioni centrali peninsulari.