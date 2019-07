09/07/2019 18:07 A processo ex comandante Cc Del Sette 18.07 A processo ex comandante Cc Del Sette Rinviato a giudizio per abuso d'ufficio l'ex comandante dei Carabinieri Del Sette. A processo con la stessa accusa l'ex comandante regionale della Sarde- gna Bacile e il delegato dell'organismo di rappresentanza Cocer-Cobar,Pitzianti I tre, secondo quanto si apprende, sono accusati di avere adottato "illegittimi provvedimenti di demansionamento e tra- sferimento ad altri uffici"di un colon- nello,di un luogotenente e di un tenen- te dell'Arma.Per Del Sette e Basile ca- de invece l'accusa di omissione d'atti d'ufficio. Prima udienza il 5 novembre.