19.50 Roghi Sardegna,evacuate case e campeggi A fuoco le campagne di Tortolì, in Ogliastra. L'incendio ha minacciato la spiaggia di Orrì creando allarme tra i bagnanti soprattutto a causa del fumo spinto da un forte vento di maestrale. Una ventina di abitazioni sono state evacuate. Stessa sorte per gli ospiti di alcune strutture ricettive -un agri- turismo e due campeggi- che hanno dovu- to abbandonare l'area. In azione diverse squadre a terra con i Canadair provenienti da Trapani e Napo- li, oltre a tre elicotteri regionali.