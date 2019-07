21.34 Fondi russi a Lega: indagato Vannucci Francesco Vannucci, l'ex bancario di Suvereto, Livorno, "terzo uomo" dell' affaire Metropol di Mosca, è indagato per corruzione internazionale, nell'in- chiesta della procura di Milano sui presunti fondi russi alla Lega. Il primo a finire nel registro degli indagati è stato l'ex portavoce di Sal- vini, Gianluca Savoini.Presidente dell' associazione Lombardia-Russia,convocato lunedì dai pm,si è avvalso della facol- tà di non rispondere.Lo stesso ha fatto il secondo uomo, Gianluca Meranda,inda- gato per lo stesso motivo.