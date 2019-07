5.50 Moon Day, 50 anni fa l' uomo sulla Luna Il mondo celebra l'Apollo 11 che 50 an- ni fa toccava il suolo lunare. La Rai dedica con le sue trasmissione, tutta la giornata all'avvenimento con alcuni dei protagonisti della telecronaca di allora come Tito Stagno e Piero Angela. Ma oggi รจ il giorno anche di Astroluca, Luca Parmitano, il nostro astronaura che riparte per le stelle per assumere il comando temporaneo della stazione spaziale.