20.30 Terrorismo:British sospende voli Cairo La British Airways ha annunciato la sospensione dei suoi voli diretti al Cairo per sette giorni, per "motivi di sicurezza", legati ad un allarme lanciato dal Foreign Office sul rischio di azioni terroristiche. "Stiamo costantemente rivedendo i no- stri accordi di sicurezza in tutti i nostri aeroporti nel mondo, e abbiamo sospeso per sette giorni i voli per il Cairo come precauzione per consentire ulteriori valutazioni", ha affermato la compagnia aerea britannica in un comu- nicato.