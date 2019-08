13.21 Tav,Zingaretti: Conte subito al Colle "Il Governo non ha più una maggioranza. La Tav non è solo una fondamentale infrastruttura utile allo sviluppo del Paese. Ma è anche figlia di accordi e trattati internazionali". Così in una nota il segretario Pd, Zingaretti. "Un governo non può non avere una sua maggioranza in politica estera e questo governo non ce l'ha. Il premier Conte si rechi immediatamente al Quirinale a riferire della situazione di crisi che si è creata-scrive-L'Italia ha bisogno di lavoro, sviluppo, investimenti e non dei giochi estivi di Salvini e Di Maio"