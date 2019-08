3.47 Salvini: Renzi-5S? "Roba da disperati" "Non ho paura delle inchieste della Le- ga. So come tirare fuori il Paese dai rischi sull'economia,ma bisogna andare a votare subito".Lo dice Salvini in una intervista a Repubblica. Un governo tra Pd e M5S "non sarebbe certo una fregatura per la Lega, anzi", ma sarebbe "roba da disperati" aggiunge Salvini che comunque invoca l'interven- to di Mattarella "per fermarli". Il nome che circola come come premier "di scopo" รจ quello del presidente della Camera Fico? "Sarebbe un film dlel'or- rore", commenta Salvini.