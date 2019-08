16.37 Mare,tre dispersi in Abruzzo e a Jesolo Sono in corso le ricerche di due ragaz- zini dispersi in mare, nella zona della stazione di Tollo,a Ortona,nel Chietino I due di 11 e 14 anni stavano facendo il bagno con il padre, quando tutti e tre sono stati visti in difficoltà nel mare agitato. Il genitore è stato trat- to in salvo, mentre dei due ragazzini si sono perse le tracce. In corso ricerche anche nel Mare di Je- solo, in Veneto, di un ventenne che do- po essersi essersi tuffato da un pedalò non è più riemerso.