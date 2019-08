17.00 Abruzzo,trovati morti ragazzini in mare Sono stati trovati morti i due ragazzi- ni di 11 e 14 anni dispersi nel mare a Ortona, nel Chietino, in Abruzzo. I corpi sono stati rinvenuti su una sco- gliera frangiflutti, in due punti di- stinti, a pochi metri di distanza. Fa- cevano il bagno con il padre, quando tutti e tre sono stati visti in diffi- coltà nel mare agitato. Il genitore è stato tratto in salvo. Continuano le ricerche nel Mare di Je- solo, in Veneto, di un ventenne che do- po essersi essersi tuffato da un pedalò non è più riemerso.