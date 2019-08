12.27 Open Arms, Salvini conferma:"Non mollo" "In 16 giorni sareste già tranquilla- mente arrivati a casa vostra in Spagna. Quella delle Ong è una battaglia poli- tica, non certo umanitaria, giocata sulla pelle degli immigrati. Vergogna. Io non mollo". Così, con un post sui social, il mini- stro dell'Interno Salvini conferma la sua linea del no allo sbarco a Lampe- dusa della nave Open Arms, che staziona davanti al porto dell'isola con 134 mi- granti a bordo. Per la nave quella tra- scorsa è stata la sedicesima notte in mare.