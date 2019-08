21.02 Germania, economia si contrae ancora Nella seconda parte del 2019 in Germa- nia "la produzione economica complessi- va potrebbe di nuovo diminuire legger- mente". Lo afferma la Bundesbank nel report mensile. Gli ultimi dati, di pochi giorni fa, segnalano un calo dello 0,1% nel secon- do trimestre. Con un calo anche nel terzo trimestre, la Germania sarebbe di fatto in recessione. Pesano la "netta contrazione" della produzione industriale e le tensioni commerciali internazionali.