18.51 Maltempo in arrivo sul Nord-Ovest In arrivo temporali e rovesci nel Nord Italia. La Protezione civile ha emanato una al- lerta arancione sull'area nord-occiden- tale della Lombardia e giallo su alcuni settori di Lombardia e Piemonte per l' arrivo in serata di temporali e rovesci accompagnati da attività elettrica, lo- cali grandinate,forti raffiche di vento Anche per domani l'allerta è arancione sulla zona nord-occidentale della Lom- bardia e gialla in altri settori della Lombardia, Piemonte, Toscana e Abruzzo.