17.42 G7,Conte:sfide globali anche per Italia "Non possiamo distogliere lo sguardo dalle grandi sfide globali, che inevi- tabilmente si riflettono anche sul no- stro Paese". Così il premier Conte, su Facebook,al suo arrivo al G7 in Francia Si tratta di "sfide che investono l'e- conomia, il commercio, la sicurezza, la politica estera, con particolare atten- zione allo sviluppo sostenibilie, alla lotta ai cambiamenti climatici e alla tutela dell'ambiente", aggiunge Conte, dicendosi "fortemente preoccupato" per i roghi in Amazzonia, "il polmone verde del mondo".