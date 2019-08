20.34 Grillo: ministri scelti fuori politica "Oggi è l'occasione di dimostrare a noi stessi e agli altri che le poltrone non c'entrano nulla: i ministri vanno indi- viduati in un pool di personalità del mondo della competenza, assolutamente al di fuori della politica". Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog. "Il ruolo politico lo svolgeranno i sottosegretari", spiega Grillo. "Un po' di poltronofilia c'è, ma soprattutto non ci sono i tempi nè per un contratto e neppure per chiarirci su ogni aspet- to", aggiunge.