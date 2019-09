4.24 Sisma avvertito anche nelle Marche Sono state avvertite distintamente an- che nelle province di Ascoli Piceno, Macerata e Ancona le due scosse princi- pali (magnitudo 4.1 e 3.2) della se- quenza sismica nel Centro Italia "Stanotte sarà dura dormire ma non mol- liamo". Il vicesindaco Di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno),Michele Franchi, commenta così le nuove scosse avvertite nella notte,tra cui una di magnitudo 4.1 con epicentro tra la stessa Arquata e Norcia (Perugia). Al momento non si segnalano danni né feriti.