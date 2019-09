19.58 Calcio, il derby capitolino finisce 1-1 Il derby più prematuro della storia tra Lazio e Roma termina in parità . Inizio frizzante con un palo per parte: Leiva e Zaniolo,poi al 17' mani di Mi- linkovic e rigore realizzato da Kola- rov (17').Emozioni in serie:incredibile traversa di Immobile che subito dopo colpisce il palo.Altro palo,stavolta di Zaniolo.Al 57'Lazzari sfiora il gol che arriva 1'dopo con Luis Alberto. Al 64' occasione Lazio con Correa.All'86'anco- ra traversa Lazio,stavolta con Parolo. Ultimo brivido al 92' con Lazzari che insacca, ma era in fuorigioco.