12.25 Ultras ucciso,resta in carcere Gaudenzi Resta in carcere Fabio Gaudenzi,arre- stato lunedì a Formello per detenzione di armi da guerra. Il gip di Tivoli ha convalidato il fermo e ribadito la de- tenzione in isolamento a Rebibbia per l'ex braccio destro di Carminati. In un video postato su internet, Gau- denzi sosteneva di essere a conoscenza del mandante dell'omicidio dell'ultras della Lazio Fabrizio Piscitelli. A Gau- denzi sono contestati i reati di deten- zione di armi da guerra e minaccia ag- gravata. Per il gip sussiste il perico- colo di "reiterazione del reato e fuga"