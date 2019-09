12.52 Meloni:Conte maggiordomo Parigi-Berlino "I soloni dei flussi elettorali diceva- no che saremmo stati fagocitati.Oggi, i sondaggi ci danno stabilmente sopra l' 8%"dice Meloni alla festa Atreju di FdI "C'è lo spazio per una politica coeren- te,per noi la parola è sacra,quello che diciamo,lo facciamo.Ci è stato insegna- to da Giorgio Almirante"."Siamo dei pe- ricolosi sovversivi. Se c'è un ordine che vuole distruggere nazione,famiglia, identità religiosa,difenderemoa nostra identità,Dio,Patria e famiglia",spiega. Conte è "un perfetto maggiordomo in guanti bianchi" di Francia e Germania.