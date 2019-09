4.12 Italia all'Onu sarà plastic free La Rappresentanza dell'Italia presso le Nazioni unite a New York è diventata uno spazio "plastic-free". L'annuncio in occasione del Climate Action Summit dell'Onu, l'ha fatto il premier Conte: "La Rappresentanza italiana all'Onu a New York è tra le prime a bandire la plastica monouso. Sono orgoglioso di annunciarlo nel giorno in cui i leader del mondo,con l'Italia in prima fila, si sono riuniti al Palazzo di Vetro per rilanciare le ambizioni globali sul clima.".